Маричка Падалко вышла в свет с мужем и дочками: семейные фото

Маричка Падалко не боится пробовать что-то новое, пусть в эфирах и появляется в простых и элегантных нарядах. Однако в социальной сети телезвезда публикует не только фотографии с работы, но также делится рассказами из личной жизни и семейными снимками, сообщает Clutch.

В Киеве состоялась долгожданная премьера культового мультфильма «Щенячий патруль у кіно»! Маричка Падалко решила поддержать Гордеева и пришла на премьеру с мужем и двумя дочками Катей и Марией.

«Мы пришли поддержать всей семьей Егора Гордеева. Я помню, что сама была на его месте буквально несколько лет назад, когда озвучивала телеведущую Натали Точняк в мультике «Тачки 3». И я знаю насколько это ответственно. Там требования к чистоте голоса, произношению гораздо выше, чем на телевидении. И эти строки, даже если их немного, ценнее 3 часов, проведенных в эфире. Поэтому мы очень за Егора радуемся. Мне кажется, что вообще он может быть классным мультяшным персонажем», – рассказала Маричка Падалко.

Маричка Падалко посетила кинопремьеру с мужем и дочками