Канада пожертвует 10 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson

Канада пожертвует 10 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson
Фото: Pixabay

Канада бесплатно передаст другим странам до 10 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson, сообщает Укринформ.

"Канада намерена бесплатно передать другим странам через механизм COVAX до 10 млн доз вакцины компании Janssen, которую получила путем заключения соглашений предварительной закупки", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что с этим пожертвованием общий вклад страны в COVAX возрастет до 45 млн доз.

"Это будет сделано в дополнение к 545 млн долларов, которые Канада ранее пообещала передать механизму COVAX", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что пожертвованные Канадой дозы "помогут ускорить доставку вакцин в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, одновременно помогая приоритетным странам в других регионах".

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