Канада пожертвует 10 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson

Канада бесплатно передаст другим странам до 10 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson, сообщает Укринформ.

"Канада намерена бесплатно передать другим странам через механизм COVAX до 10 млн доз вакцины компании Janssen, которую получила путем заключения соглашений предварительной закупки", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что с этим пожертвованием общий вклад страны в COVAX возрастет до 45 млн доз.

"Это будет сделано в дополнение к 545 млн долларов, которые Канада ранее пообещала передать механизму COVAX", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.