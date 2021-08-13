Канада пожертвует 10 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson
Канада бесплатно передаст другим странам до 10 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson, сообщает Укринформ.
"Канада намерена бесплатно передать другим странам через механизм COVAX до 10 млн доз вакцины компании Janssen, которую получила путем заключения соглашений предварительной закупки",- говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что с этим пожертвованием общий вклад страны в COVAX возрастет до 45 млн доз.
"Это будет сделано в дополнение к 545 млн долларов, которые Канада ранее пообещала передать механизму COVAX", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД уточнили, что пожертвованные Канадой дозы
"помогут ускорить доставку вакцин в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, одновременно помогая приоритетным странам в других регионах".