Ксения Мишина повторила образ Ирины Федишин

Украинская актриса, героиня 1 сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина присоединилась к звездному жюри легендарного шоу "Україна має талант". Уже этой осенью вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом знаменитость будет искать талантливых людей Украины, впрочем пока продолжаются съемки Ксения демонстрирует в своем инстаграме роскошные образы, которые подготовили для нее стилисты, сообщает 24 Канал.

Так, актриса поделилась со своей многотысячной аудиторией роскошным образом, который подобрали для нее стилисты популярного шоу "Україна має талант". Знаменитость надела бордовое кожаное платье миди на бретельках с длинными перчатками. Ранее в таком платье в одном из своих интервью появлялась певица Ирина Федишин. К стильному изделии Ксения подобрала черные босоножки на каблуках.

Аутфит знаменитости дополняла невероятно красивая прическа. Стилисты сделали звезде мальвину, а роскошные длинные волосы накрутили. Невероятный наряд актрисы дополнила серебряная длинная серьга и красивый макияж. Визажисты подчеркнули глаза серыми тенями и длинными черными стрелками.

Очаровательный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз

Образ Ирины Федишин в бордовом платье с перчатками