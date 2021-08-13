Елена Зеленская посетила выставку в эффектном молочном костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой, сообщает Обозреватель.

В таком аутфите жена президента посетила международную выставку фотоискусства Photo Kyiv "Невидимая жизнь". Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram.

Первая леди появилась на публике в белоснежной рубашке и молочном костюме, состоявшем из широких брюк и пиджака. Она завершила лук аксессуарами в виде золотых круглых сережек.

Кроме того, Зеленская распустила волосы и сделала легкие волны, а на лице она предпочла нежный дневной макияж с акцентом на глаза и губы.

Елена Зеленская в стильном луке
Елена Зеленская в стильном луке. Источник: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на встрече
Елена Зеленская на встрече. Источник: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на фотовыставке в стильном образе
Елена Зеленская на фотовыставке в стильном образе. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

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