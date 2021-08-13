Елена Зеленская посетила выставку в эффектном молочном костюме
Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой, сообщает Обозреватель.
В таком аутфите жена президента посетила международную выставку фотоискусства Photo Kyiv "Невидимая жизнь". Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram.
Первая леди появилась на публике в белоснежной рубашке и молочном костюме, состоявшем из широких брюк и пиджака. Она завершила лук аксессуарами в виде золотых круглых сережек.
Кроме того, Зеленская распустила волосы и сделала легкие волны, а на лице она предпочла нежный дневной макияж с акцентом на глаза и губы.