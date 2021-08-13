Зоря узнала соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

В Европе состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Определенный соперник луганской Зари в следующей стадии, сообщает 24 Канал.

Заря сыграет с венским Рапидом за попадание в групповой этап Лиги Европы.

Австрийский Рапид по сумме двух матчей прошел кипрский Анортосис (3: 0 дома, 1: 2 в гостях) и теперь сыграет с луганчанами.

Матчи четвертого раунда квалификации Лиги Европы пройдут 19-го и 26 августа. Первый поединок Заря проведет в Вене, а вторая игра состоится в Запорожье.

Если украинский клуб пройдет Рапид, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проигрывает Заря, то будет выступать в групповом раунде Лиги конференций.