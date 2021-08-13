Укрзализныця ко Дню Независимости продлит маршруты на восток

В период празднования Дня Независимости "Укрзализныця" продлевает маршруты на восток, а в сентябре УЗ запустит двугруппный поезд в Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 19 сентября начнет курсировать двугруппный поезд № 13/14-113/114 Киев - Солотвино, Чоп, благодаря которому значительно сократится время в пути. Ранее на маршруте курсировал поезд № 13/14 Киев - Чоп - Солотвино.

"Из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19 (вместо 13:52, как было ранее). В обратном направлении поезд будет отправляться с 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55), а к Киев прибывать в 10:44" , - пояснили в УЗ.

В компании добавили, что теперь маршрут поезда № 13/14 будет проходить через станции Стрый, Славское, Свалява, Мукачево, а маршрут поезда № 113/114 - через станции Самбор, Турка, Сянки, Перечин и Ужгород. Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

В УЗ заявляют, что это изменение графика позволит пассажирам поезда Киев - Солотвино сэкономить почти 175 тыс. часов в пути до конца года.

Также, в период празднования Дня Независимости, Укрзализныця удлиняет маршрут еще одного поезда.

В частности, 20 августа поезд № 64/63 будет курсировать по маршруту Киев - Константиновка (вместо Киев - Харьков).

Отправление из Киева будет в 22:50, прибытие в Константиновку в 10:20.

"Пассажирам, которые путешествуют из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд № 264 Константиновка - Харьков, который отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54" , - рассказали в УЗ.

При этом, поезд № 64/63 изменит маршрут и 25 августа.

В этот день он будет курсировать из Лисичанска в Киев (вместо маршрута Харьков - Киев). Из станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 6:03. Время отправки из Харькова при этом не изменится.

Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Харьков - Лисичанск, который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.