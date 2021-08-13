Две области Украины не соответствуют "зеленой зоне"

Сегодня, 13 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, Ивано-Франковская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций больных с коронавирусом. По последним данным, этот показатель в данном регионе составляет 70,2%, а днем ранее составил 80,0%.

Кроме этого показатель динамики COVID-госпитализаций в Тернопольской области длительное время превышает допустимую норму. В регионе этот показатель сейчас остановился на отметке 72,2%, хотя ранее колебался в пределах 55,6-86,7%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки госпитализировали 613 человек с коронавирусом.

Добавим, что Минздрав зарегистрировал 1263 новых случая заражений COVID-19.

Автор: Мария Кучерявец