СБУ задержала экс-боевиков, которые обстреливали позиции украинских военных

Контрразведчики во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований. Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО, сообщает СБУ.

По данным следствия, в рядах боевиков они находились в течение 2014 - 2016 годов. За этот период злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.