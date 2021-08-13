Комиссия рассмотрела случай смерти вакцинированной "Модерной" пациентки

Координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации Василий Животенюк сообщил, что комиссия рассмотрела случай смерти женщины и не обнаружила связи с вакцинацией, сообщает Страна.ua.

"Согласно анализов и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у неё был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у неё процесс не меньше 14 дней" , - сообщил Животенюк утром в пятницу, 13 августа.

Напомним, тремя днями ранее 50-летняя женщина в столице умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna.