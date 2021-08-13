Facebook отложила возвращение сотрудников в офисы

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года, сообщает Экономическая правда.

﻿"Facebook сообщил сотрудникам в четверг, что не будет требовать от них возвращения в офисы в США до января. Ранее Facebook планировал возвращение в кампусы на осень", - пишут зарубежные СМИ.

Отмечается, что такое решение компания приняла на фоне увеличения случаев заболевания вирусом "Дельта".

"Данные, а не даты - вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение к офисным планам с приоритетом безопасности каждого" , - заявила представитель Facebook Трейси Клейтон.

Компания заявила в четверг, что может открыть некоторые из своих офисов позже в этом году с разным уровнем занятости в зависимости от ситуации с COVID-19.

Facebook также недавно объявил, что сотрудники, которые приходят на работу в любой из американских кампусов, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19, но эта политика будет реализована в зависимости от местных правил.