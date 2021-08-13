Стрельба в Киеве: возбуждено уголовное дело

Мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе столицы, задержали. Одному из участников потасовки оказали медицинскую помощь, от заявления в полицию и госпитализации он отказался. На месте происшествия и из автомобиля правонарушителя изъяты предметы, похожие на оружие, гильзы и патроны.

Об этом сообщает﻿ отдел коммуникации полиции Киева.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УКУ, им оказался уроженец Донецкой области, 1986 года рождения" , - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что возле заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка.

"Один из оппонентов начал хаотичную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы" , - рассказали в полиции.

Из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешения на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничьи ружья - все это было отправлено на проведение соответствующих экспертиз, отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Сейчас следователи устанавливают других участников инцидента.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.