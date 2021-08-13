Венедиктова обсудила с поверенной в делах США в Украине "Крымскую платформу"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой обсуждались "Крымская платформа", борьба с коррупцией, а также вопросы сотрудничества по развитию прокуратуры, сообщает Интерфакс-Украина.

"Крым - это Украина и вокруг этого объединяется весь мир. Обсудили с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин "Крымскую платформу", - написала Венедиктова.

Она отметила, что поддержка международных партнеров и их "проактивные действия" для деоккупации полуострова, а также решительное осуждение нарушений прав человека и военных преступлений там, являются залогом возвращения временно оккупированных территорий и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, Венедиктова сообщила, что во время встречи стороны обсуждали вопросы борьбы с коррупцией в Украине.

"Чрезвычайно важным в этом контексте является независимый и честный конкурс на должности руководства САП. Борьба с коррупцией и ее превенция - это задача всех государственных институтов в Украине", - подчеркнула генпрокурор.

Она добавила, что также отдельно обсуждались вопросы сотрудничества по развитию прокуратуры в целом.