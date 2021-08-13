На ВДНГ состоится фестиваль воздушных шаров ко Дню независимости Украины

23 и 24 августа на ВДНГ пройдет фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия. Я — гражданин”, который будет приурочен к 30-летию независимости Украины, сообщает КиевВласть.

В течение двух дней на выставочном поле ВДНГ для всех гостей будут доступны 15 воздушных шаров. После заката солнца аэростаты будут светиться в сочетании с искусственным освещением от прожекторов. Участники фестиваля смогут насладиться шоу, сделать фотографии на специальных локациях и осуществить подъем на воздушном шаре.

В программу фестиваля войдут выступления артистов, спортивное представление от воздушных гимнастов, диджейский сет и другие культурно-развлекательные мероприятия. Подробный перечень артистов станет известен позже. Организаторы предлагают следить за новостями на сайте проекта, так как воздухоплавательные мероприятия напрямую зависят от погодных условий.

Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия. Я — гражданин” проводится при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Стоимость посещения фестиваля для одной семьи составит 290 гривен. За свободный полет на воздушном шаре с группой до шести участников желающим придется заплатить 3550 гривен, а за премиум-полет от двух до четырех человек — 14200 гривен.