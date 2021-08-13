На ВДНГ состоится фестиваль воздушных шаров ко Дню независимости Украины

23 и 24 августа на ВДНГ пройдет фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия. Я — гражданин”, который будет приурочен к 30-летию независимости Украины, сообщает КиевВласть.

В течение двух дней на выставочном поле ВДНГ для всех гостей будут доступны 15 воздушных шаров. После заката солнца аэростаты будут светиться в сочетании с искусственным освещением от прожекторов. Участники фестиваля смогут насладиться шоу, сделать фотографии на специальных локациях и осуществить подъем на воздушном шаре.

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В программу фестиваля войдут выступления артистов, спортивное представление от воздушных гимнастов, диджейский сет и другие культурно-развлекательные мероприятия. Подробный перечень артистов станет известен позже. Организаторы предлагают следить за новостями на сайте проекта, так как воздухоплавательные мероприятия напрямую зависят от погодных условий.

На ВДНГ состоится фестиваль воздушных шаров ко Дню независимости Украины

Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия. Я — гражданин” проводится при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Стоимость посещения фестиваля для одной семьи составит 290 гривен. За свободный полет на воздушном шаре с группой до шести участников желающим придется заплатить 3550 гривен, а за премиум-полет от двух до четырех человек — 14200 гривен.

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