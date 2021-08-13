Месси провел первую тренировку в ПСЖ

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси приступил к тренировкам с "Пари Сен-Жермен", сообщает УНИАН.

12 августа Месси впервые появился на тренировочной базе клуба. Он поприветствовал своих новых партнеров по команде и провел первую тренировку.

Болельщики обратили внимание на теплое общение Месси с Серхио Рамосом, который был извечным конкурентом аргентинца, когда они выступали за "Барселону" и "Реал" соответственно.

Также Месси успел пообщаться с главным тренером ПСЖ, своим соотечественником Маурисио Почеттино.