Количество стран-участниц Крымской платформы достигло 40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников Крымской платформы возросло. Таким образом, участие в саммите примут 40 стран, сообщает РБК-Украина.

Об этом глава МИД сообщил на брифинге.

"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите" , - сказал он.

Добавим, президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

Автор: Мария Кучерявец