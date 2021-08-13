Количество стран-участниц Крымской платформы достигло 40
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников Крымской платформы возросло. Таким образом, участие в саммите примут 40 стран, сообщает РБК-Украина.
Об этом глава МИД сообщил на брифинге.
"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", - сказал он.
Добавим, президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.
Автор: Мария Кучерявец