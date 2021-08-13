Расходы на коммуналку взлетели на 35% всего за год
В Украине расходы на коммунальные услуги с июня 2020-го по июня 2021-го выросли на 35%, сообщает Обозреватель.
Так, в прошлом году за коммуналку насчитали 7,7 млрд грн (совокупные расходы всех семей за один месяц), а в этом году уже 10,4 млрд грн, свидетельствуют данные Госстата.
Так, за год коммуналка подорожала следующим образом:
- Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 25,9%;
- Содержание и ремонт жилья – 5,4%;
- Водоснабжение – 14,7%;
- Канализация – 21,5%;
- Содержание домов и придомовых территорий – 3,0%;
- Электроэнергия – 36,6%;
- Природный газ – 83,5%.
При этом на конец июня задолженность граждан по жилищно-коммунальным услугам составила 66,4 млрд грн. Долги по оплате за поставки и распределение природного газа – 24,7 млрд, поставки тепловой энергии и горячей воды – 21,5 млрд.
Также за поставки и распределение электрической энергии население задолжало 7,1 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,4 млрд, за управление многоквартирным домов – 5,5 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.