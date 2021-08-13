Расходы на коммуналку взлетели на 35% всего за год

В Украине расходы на коммунальные услуги с июня 2020-го по июня 2021-го выросли на 35%, сообщает Обозреватель.

Так, в прошлом году за коммуналку насчитали 7,7 млрд грн (совокупные расходы всех семей за один месяц), а в этом году уже 10,4 млрд грн, свидетельствуют данные Госстата.

Так, за год коммуналка подорожала следующим образом:

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 25,9%;

Содержание и ремонт жилья – 5,4%;

Водоснабжение – 14,7%;

Канализация – 21,5%;

Содержание домов и придомовых территорий – 3,0%;

Электроэнергия – 36,6%;

Природный газ – 83,5%.

При этом на конец июня задолженность граждан по жилищно-коммунальным услугам составила 66,4 млрд грн. Долги по оплате за поставки и распределение природного газа – 24,7 млрд, поставки тепловой энергии и горячей воды – 21,5 млрд.

Также за поставки и распределение электрической энергии население задолжало 7,1 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,4 млрд, за управление многоквартирным домов – 5,5 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.