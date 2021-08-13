Кулеба выразил свое мнение о визите Зеленского в США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит президента Зеленского в США "историей успеха", сообщает Цензор.НЕТ.
"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности. ...И демократы и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины. Визит такого уровня - это очень сложная задача, мы над ней работаем.
...Ведется очень системная работа. Все так компактно во времени. Сначала День Независимости - потом сразу визит, это тяжело, но это приятное бремя", - рассказал Кулеба.