В Министерстве обороны провели беседу с легкоатлеткой Магучих

В Министерстве обороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась критике из-за фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде, сообщает УНИАН.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что никакого "ковра" не было.

"Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Опечалена по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Для нее честь быть в рядах военнослужащих ВСУ, она верна Украине" , - подчеркнула Маляр.

"Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми" , - также отметила Маляре, подчеркнув, что, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем Магучих в ВСУ.