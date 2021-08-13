В Министерстве обороны провели беседу с легкоатлеткой Магучих
В Министерстве обороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась критике из-за фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде, сообщает УНИАН.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
Она подчеркнула, что никакого "ковра" не было.
"Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Опечалена по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Для нее честь быть в рядах военнослужащих ВСУ, она верна Украине", - подчеркнула Маляр.
"Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми", - также отметила Маляре, подчеркнув, что, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем Магучих в ВСУ.
"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю - недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", - подытожила замминистра.