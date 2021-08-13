"Пленки Медведчука": суд отказался рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info

Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного Суда, отказался рассматривать иск Петра Порошенко к журналистам Bihus.Info. Пятый президент хотел обязать журналистов опубликовать все телефонные разговоры Виктора Медведчука, сообщает Рубрика.

Порошенко судился с журналистами из-за записи телефонных разговоров, в которых фигурировал народный депутат, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Политик требовал от Bihus.Info обнародовать все записи, которые они имеют.

Кроме того, адвокаты Порошенко утверждали, что разговоры имеет также и Офис президента, поэтому объединили свои исковые требования к журналистам и к Владимиру Зеленскому.

Сперва иск пятый президент направил в Окружной административный суд Киева, где ответили: дела, в которых одной из сторон является действующий президент, должны рассматриваться в Верховном Суде.