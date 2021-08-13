"Пленки Медведчука": суд отказался рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info
Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного Суда, отказался рассматривать иск Петра Порошенко к журналистам Bihus.Info. Пятый президент хотел обязать журналистов опубликовать все телефонные разговоры Виктора Медведчука, сообщает Рубрика.
Порошенко судился с журналистами из-за записи телефонных разговоров, в которых фигурировал народный депутат, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Политик требовал от Bihus.Info обнародовать все записи, которые они имеют.
Кроме того, адвокаты Порошенко утверждали, что разговоры имеет также и Офис президента, поэтому объединили свои исковые требования к журналистам и к Владимиру Зеленскому.
Сперва иск пятый президент направил в Окружной административный суд Киева, где ответили: дела, в которых одной из сторон является действующий президент, должны рассматриваться в Верховном Суде.
В конце концов Кассационный админсуд постановил, что адвокаты Порошенко нарушили подсудность, поскольку ни ОАСК, ни Верховный Суд
"не имеют оснований рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info".