Один из польских вузов будет предоставлять общежитие только вакцинированным

Силезский университет в Катовицах будет принимать в общежития только вакцинированных от СOVID-19 студентов.

Об этом сообщает Telegram-канал Новая Польша.

По словам ректора учебного заведения, они выдвигают такое условие, чтобы предотвратить угрозы следующей волны эпидемии.

"В комнатах и коридорах общежитий студенты находятся близко друг от друга и подвергаются особому риску заражения", - заявил глава университета Ришард Козьолек.

Он добавил, что эти ограничения не распространяются на университетские занятия.