Британия и США обеспокоены возможностью возвращения "Аль-Каиды"

Окончательный вывод войск США из Афганистана, который уже привел к обострению в стране, может создать условия для возвращения другой террористической группировки - "Аль-Каиды". Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Зеркало недели.

"Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется" , — сказал глава британского военного ведомства.

Иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники в Минобороны США, сообщают, что Штаты также опасаются восстановления позиций "Аль-Каиды". Там объясняют, что вывод войск из Афганистана создаст вакуум, который даст возможность для реорганизации и всем другим террористическим группировкам.