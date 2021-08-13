Надя Дорофеева и Владимир Дантес полетели в Турцию

Артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес полетели в отпуск. Для отдыха они выбрали роскошный курорт в Турции. Знаменитости уже поделились несколькими кадрами, показали место, в котором будут нежиться на солнышке, сообщает 24 Канал.

Влюбленные Дорофеева и Дантес решили отдохнуть в популярной среди туристов Турции. Артисты рассказали об отдыхе в инстаграм-сториз. Владимир и Надя признались, что давно мечтали полететь куда-то и хотя бы несколько дней не думать о работе, наполниться энергией для новых проектов.

Дантес показал роскошную виллу пятизвездочного отеля, в котором супруги проведут отпуск. У них есть собственный бассейн, который расположен в тени. Это прекрасное место, с которого можно начинать день. Поскольку в Турции невероятная жара, то первую половину дня пара проводит в бассейне, а вторую – у моря.

Владимир Дантес показал виллу в Турции: смотрите видео онлайн

Фото с инстаграма Владимира Дантеса

Также шоумен опубликовал фото, где показал, как выглядит до начала отпуска. У него большие синяки под глазами, усталый вид, веснушки. Владимир отметил, что после отдыха планирует сделать подобное селфи, чтобы посмотреть, произошли ли какие-то изменения.