Биткоин снова взлетел в цене

﻿В пятницу, 13 августа, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене. За последние сутки он подорожал на 2,06%. После того, как курс биткоина взлетел до рекорда в мае, к 12:50 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 46 327 долларов, сообщает Сегодня.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3 236 долларов (+3.34%);

Litecoin – 179.11 долларов (+5.46%);

NEO – 51.26 долларов (+3.24%).

Что ждет биткоин

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский уверен, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность. Он считает, что эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует в течение 12 лет.

"Каждые четыре года происходит сокращение вдвое выпускаемых биткоинов, которые получают майнеры за решение сложной математической задачи" , – сказал Хомский.

Он отмечает, что то, что сеть защищена от взломов, можно считать обеспечением биткоина.