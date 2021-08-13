В США начнут предлагать третью дозу вакцины

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило делать дополнительную дозу вакцины от коронавируса COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение позволит докторам повысить иммунитет людей, у которых он ослаблен и которым необходима дополнительная защита от COVID-19", - сказала исполняющая обязанности комиссара FDA доктор Джанет Вудкок.

В США третью дозу вакцины компаний Pfizer или Moderna смогут получить жители с пересаженными органами, некоторыми формами рака и другими заболеваниями.

Согласно результатам исследований, вакцинам труднее активизировать иммунную систему, подавляемую некоторыми лекарствами и заболеваниями, поэтому эти пациенты не всегда получают такую же защиту, как и здоровые люди. Третья доза компонента может стать решением для таких людей.

В FDA уверены, что люди с ослабленным иммунитетом смогут получить третью дозу вакцины как минимум через 28 дней после второй. Возможность получить третью дозу будет доступна только для этих людей, что составляет примерно 3% взрослого населения США.

На решение повлияло распространение в США особо заразного штамма коронавируса "дельта".