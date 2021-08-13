Житель Волыни пытался выслать за границу коноплю на 3 млн грн

Житель Волынской области пытался выслать за границу 18 тыс. cемян сортового каннабиса с содержанием опасных психотропных веществ, оборот которых в Украине запрещен. Попытку заблокировали сотрудники Киевской таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Украинец отправлял 15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса в США, а также в Казахстан и РФ.

Наибольшее количество из этой партии конопли пересылал в штат Калифорния в США - 4969 семян.

По документам, украинец отправлял за границу только переходник. Пластиковые переходники к аудио- и видеотехнике действительно находились в этих посылках, но содержали совсем не свойственную им утварь, написала пресс-служба.

В каждом переходнике киевские таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток (всего - около сотни) с семенами конопли с нанесенной маркировкой «WW», «Mazar», «Tutan khamon», «Amnesia», «Extreme», «Brooklyn», «Adrenaline», «Ultimate», «Kush», «Moby Dick», «Blu cheese» и другие.

Согласно профессионального выводу, стоимость семян составляет 3 млн грн.

Как установили таможенные эксперты, в составе всех семян выявлено тетрагидроканнабинол, который отнесен к особо опасным психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен.

Таким образом, отправитель пытался переслать в международных почтовых отправлениях запрещенный товар да еще и с сокрытием от таможенного контроля.

"Впервые в зоне деятельности таможни фиксируются незаконные попытки переслать по почте из Украины семена сортовой конопли. К этому имели место лишь попытки пересылки конопли в Украину, а не из Украины за границу" , - отметили в пресс-службе.

фото Государственной таможенной службы Украины

фото Государственной таможенной службы Украины

В отношении волынянина Киевская таможня составила 15 протоколов о нарушении таможенных правил по статьям 473 и 483 Таможенного кодекса Украины. Семена изъяли.