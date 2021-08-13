Штамм "Дельта" обнаружили еще в одной области Украины

В Сумской области зарегистрировали первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса "Дельта", сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета в ходе брифинга.

"В нашу область поступил тест системы на обнаружение штамма "Дельта". Были проведены исследования — и у нас в области зарегистрирован вирус "Дельта" , — сказала она.

Напомним, в Винницкой области подтверждено 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта", от осложнений которого скончались три человека. В Житомирской области диагностировано 20 случаев заражения штаммом "Дельта", одна женщина скончалась.

Всего в Украине за сутки, 12 августа, зарегистрировано 300 случаев заражения "Дельтой", что вдвое больше по сравнению с 5 августа.