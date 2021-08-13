Красивые белые кухни 2022: топ модных идей

Без интересной идеи невозможно создать действительно красивый и современный дизайн белой кухни 2022, от которой во многом будет зависеть, в каком настроении мы выходим из дома и проводим новый день.

Ищите вдохновение, знакомьтесь с последними тенденциями и трендами модных интерьеров в приведенных на фото ниже примерах, которые помогут выбрать оптимальный стиль кухни, лучшие цветовые сочетания и элементы декора.

Многие считают, что белые кухни слишком стерильные и недостаточно привлекательные, поскольку быстро пачкаются. Но несомненным является то, что белый цвет на кухне вносит в пространство особую нотку чистоты и свежести, с ним комната выглядит более просторной. Поэтому, если у вас небольшая кухня, белого цвета не стоит бояться.

В отличии от других комнат, белый цвет в интерьере кухни 2022 легче всего сочетается с другими элементами, такими как дерево и сталь, из которых в основном сделана кухонная утварь, а также с деталями всех других цветов. Вы всегда можете комбинировать его со светло-бежевыми оттенками и оттенками слоновой кости, которые придадут кухне тепла и уюта. Белую кухню можно «оживить» посудой контрастных оттенков, зеленью, красочной столешницей или ковром.

В интерьере белой кухни 2022 будут отлично смотреться стол со стульями из массива дерева или цветного стекла.

Для отделки стен и пола главное выбрать водостойкие материалы.

Белый цвет — классика в дизайне плит, холодильников, стиральных машин, посуды и раковин, которые изначально были выполнены в этом цвете из-за способности белого тона идеально сочетаться практически со всеми оттенками.

Белый декор в виде фигурок, цветочных горшков, подставок, штор и часов очень освежает кухню.