Грузия прокомментировала организацию украинской компанией туров в Абхазию

Посольство Грузии в Украине на запрос издания прокомментировало сообщение о том, что украинская компания организовывает туристические походы к неподконтрольному грузинскому правительству региону Абхазия, сообщает Радио Свобода.

Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "сейчас находятся на высоком уровне", напомнив об обмене визитами между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых принимали участие также члены правительств.

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

Посольство добавило, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированные территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", - заключают в ведомстве.

Ранее в пресс-службе МИД изданию сообщали, что по состоянию на 11 августа грузинское правительство не обращалось к Украине по поводу этой ситуации.

10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в Россию, а также к сепаратистскому грузинскому региону Абхазия.

Информация о походе в Абхазию с кэшированной страницы сайта «Кулуар Поход» (сейчас информацию об этом туре на сайте найти не удается)

В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туров в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.

Абхазия самовольно провозгласила независимость от Грузии в 1992 году, что привело к открытой войне с Тбилиси. После пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году Москва признала "независимость" региона. Большинство стран этого не сделали. Тбилиси считает Абхазию, как и другой неподконтрольный ему сейчас сепаратистский регион Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией.