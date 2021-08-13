Меркель посетит Москву перед визитом в Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев посетит Москву, об этом ссылаясь на слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, сообщает Корреспондент.

"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы", - сказал он.

Зайбер добавил, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

22 августа Меркель посетит Киев. Президент Владимир Зеленский на встрече с Меркель намерен обсудить вопрос выполнения обязательств, которые Берлин взял на себя в рамках соглашения с США по "Северному потоку-2".