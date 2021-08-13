Конституция Пилипа Орлика: где и когда можно посмотреть в Киеве

В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве, сообщили в Офисе президента.

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее задание Владимир Зеленский поставил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставить только копии документа.