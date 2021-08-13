В Британии назвали преступника, который застрелил 5 человек

Британская полиция назвала имя преступника, который убил пять человек в городе Плимуте, а затем застрелился, сообщает Европейская правда.

Нападавшим оказался 23-летний местный житель Джейк Дэвисон. По данным очевидцев, он выбил дверь в одном из домов и застрелил женщину и ее дочь, а потом начал стрелять в людей в сквере поблизости.

Полиция подтвердила, что две женщины и двое мужчин были найдены мертвыми на месте происшествия - вместе с мужчиной, который считался преступником. Все умерли от огнестрельных ранений.

Еще одна женщина, которой оказали помощь, скончался позже в больнице.

Власти также сообщили, что несколько человек находятся в больнице, но об их состоянии информации нет.

Полиция отметила, что стрельба не связана с терроризмом, и они не ищут никой другой связи с тем, что произошло.