Ученые NASA нашли в космосе гигантский "хобот слона"
Американские ученые сделали удивительно четкий снимок галактики IC 1396A, которая на фото напоминает слоновий хобот, сообщает УНИАН.
Фотографию была опубликована в Twitter обсерватории телескопа им. Джеймса Вебба.
Снимок звездного скопления был получен при помощи космического телескопа Spitzer в инфракрасном излучении.
"В честь Всемирного дня слонов мы представляем туманность Слоновий хобот", - написали в NASA.
Стоит отметить, что Всемирный день слонов отмечался 12 августа. Его цель которого — распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и азиатских слонов.
Как известно, галактика IC 1396A расположена в созвездии Цефея.