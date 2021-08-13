Ученые NASA нашли в космосе гигантский "хобот слона"

Американские ученые сделали удивительно четкий снимок галактики IC 1396A, которая на фото напоминает слоновий хобот, сообщает УНИАН.

Фотографию была опубликована в Twitter обсерватории телескопа им. Джеймса Вебба.

Снимок звездного скопления был получен при помощи космического телескопа Spitzer в инфракрасном излучении.

"В честь Всемирного дня слонов мы представляем туманность Слоновий хобот" , - написали в NASA.

Стоит отметить, что Всемирный день слонов отмечался 12 августа. Его цель которого — распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и азиатских слонов.

Как известно, галактика IC 1396A расположена в созвездии Цефея.