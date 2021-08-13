Выборы в Молдове: чего ожидать Киеву от нового правительства

"Это правительство не будет воровать, не будет создавать законы, разрешающие воровство, не будет приватизировать для родственников государственную собственность. Мы будем стремиться конфисковать имущество коррумпированных чиновников и на эти деньги строить школы, приюты, дома культуры и дороги", — заявление тогда еще кандидата в премьер-министры Молдовы Натальи Гаврилицы, пожалуй, лучше всего отражало те настроения, которые связывают в молдавском обществе с приходом новой власти, сообщает Зеркало недели.

В том, что Наталья Гаврилица и состав ее правительства будут утверждены парламентом, сомнений быть не могло. Напомним, что пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) по итогам парламентских выборов 11 июля получила 63 мандата из 101 и возможность самостоятельно формировать правительство.

У президента Майи Санду теперь есть "свое" правительство. Причем "свое" по многим параметрам.

Во-первых, премьер Наталья Гаврилица уже работала с Санду в период, когда та возглавляла Министерство образования, так же как и Санду окончила Гарвардскую школу управления им. Джона Ф.Кеннеди. Имеет опыт работы в различных финансовых структурах и репутацию "технократа".

Во-вторых, в состав правительства перешли четыре человека из президентского окружения. Например, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну стал вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития, еще один советник Санду — Владислав Кульминский — получил ответственный пост вице-премьера по реинтеграции, а советница по вопросам национальной обороны и безопасности Анна Ревенко возглавила Министерство иностранных дел.

Тот факт, что две ключевые должности в стране — президента и премьера — занимают женщины, должен порадовать тех, кто выступает за гендерное равноправие. Прогресс, конечно, очевиден, однако женщины и раньше играли важную роль в молдавской политике, но молдавское общество в целом пока остается столь же патриархальным.

Наконец, отличительной чертой нового правительства является высокий процент руководителей и экспертов различных неправительственных организаций. Многие из них имеют устоявшиеся отношения с украинским экспертным сообществом, и не только украинским. Остается только шутить, что в Молдове скоро не останется независимых экспертов, поскольку все они уйдут работать в государственные структуры.

Такое преобладание представителей экспертного сообщества является одновременно и плюсом и минусом нового правительства. С одной стороны, они не были завязаны на различные коррупционные схемы и могут дистанцироваться от предыдущей власти. Одним из первых шагов нового правительства стала смена государственных секретарей во всех министерствах.

С другой, отсутствие у ряда членов правительства существенного опыта государственного управления может повлиять на качество работы министерств и сделать руководство заложником чиновников среднего и низового звена.

А такой риск есть. Судя по всему, скамья запасных у президентской команды не настолько длинна и кадровый голод может стать головной болью руководства страны. Так, Майя Санду подвергла жесткой критике генерального прокурора Александра Стояногло. Последний никак не может считаться "своим" для президента и, скорее всего, Санду попытается его сменить.

Завышенные ожидания общества — главная проблема, с которой столкнется Майя Санду. Люди ждут наказания коррупционеров, и если в ближайшее время не произойдут определенные подвижки в этом направлении, наступит вполне ожидаемое разочарование.

Правда, ключевые персоны, чьи имена связывают с коррупционными скандалами, такие как бывший глава Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, лидер партии "Шор" Илан Шор и бизнесмен Вячеслав Платон находятся вне досягаемости молдавского правосудия. Но правоохранителями уже задержан экс-министр обороны Александру Пынзарь и ряд нынешних и бывших чиновников молдавской полиции. Возможно, это дело станет первым тестом для новой власти.

Чего же ждать от нового правительства? Его программа получила оптимистичное название "Молдова в хорошие времена". Вообще слово "хорошие" часто звучало в предвыборном лексиконе Майи Санду и ее соратников.

"Хорошие люди" (oameni buni) противопоставлялись "ворам", а "хорошие времена", как можно понимать, должны стать контрастом "времени воров", которое уже закончилось.

Среди внутренних приоритетов — реформа юстиции и ужесточение борьбы с коррупцией. Среди внешних — интеграция в ЕС, стратегическое партнерство с Румынией и Украиной, а также "конструктивный и прагматичный диалог с Россией с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других областях, представляющих взаимный интерес".

В отношениях с Украиной Кишинев, скорее всего, постарается в ближайшее время добиться решения старых проблем, таких как завершение демаркации границы, в первую очередь на участке, проходящем по плотине Днестровской ГЭС-2, и пересмотр Украиной планов по строительству новых гидроэлектростанций на Днестре.

Правда, двусторонние отношения несколько подпортило "дело Чауса" , в похищении которого обвиняют украинские спецслужбы. Молдавский избиратель проигнорировал этот скандал, но, как отмечают местные эксперты, "остался осадок" , а в отношениях Украины и Молдовы и так до последнего времени ощущался дефицит доверия.

Отдельное направление — создание совместных пунктов пропуска на украино-молдавской границе, и в частности на ее приднестровском участке. Понятно, что такие меры, направленные на борьбу со "схемами", ударят по Приднестровью, переживающему не лучшие времена, точнее — по интересам бизнес-верхушки, находящейся у власти в этом регионе.

При этом, весьма вероятно, Кишинев воздержится от жестких демаршей в отношении Приднестровья, чтобы лишний раз не раздражать Москву, которая и так негативно восприняла как приход к власти проевропейской команды, так и некоторые шаги, предпринятые этой командой. Так, Кремль очень негативно воспринял итоги Батумского саммита президентов Украины, Грузии и Молдовы и развернул информационную кампанию по дискредитации ее результатов.

Недавний визит в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который по совместительству является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, показывает, что Москва пока может воздержаться от жесткой линии.

"Россия готова помочь Молдове, но на взаимовыгодной основе, не в ущерб национальным интересам", — заявил Козак по итогам встречи.

"Национальные интересы России" — понятие, которое, как известно, может толковаться весьма широко. Не всем в Кишиневе понравилось и то, что заместителя главы администрации принимали на весьма высоком уровне: кроме самой Майи Санду во встрече участвовали еще министр иностранных дел и вице-премьер по реинтеграции.

Впрочем, в ближайшее время ожидается визит в Молдову и главы украинского правительства. Денис Шмыгаль намерен прибыть в Кишинев на празднование 30-летия независимости. Хороший знак для "хороших людей".

Артем Филипенко

