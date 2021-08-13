Эксперт рассказал о плюсах и минусах таунхаусов

Таунхаусы – жилые комплексы, состоящие из малоэтажных домов с отельным входом – имеют ряд преимуществ, в том числе наличие собственной придомовой территории. Однако существуют и недостатки у такого жилья, сообщает UBR.

Об этом рассказал замдиректора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

Что касается достоинств таунхаусов, то стоимость такой недвижимости – значительно ниже цен на частный дом. В некоторых случаях они могут стоить даже дешевле за квартиру, потому что обычно находится за пределами города или в отдаленных районах.

Кроме того, чиновник выделил и энергоэффективность таунхаусов. Так, утепление происходит за счет стен соседних зданий. Также удается экономить на оплате коммунальных услуг с учетом общей сети инженерных коммуникаций.

"В целом такой вид недвижимости – отличный вариант для семей с детьми, которые хотят жить подальше от шума города и ближе к природе и при этом не потратить на дом все свое состояние" , – указал Таций.

Он добавил, что среди недостатков можно выделить меньшую приватность, чем в собственном доме. Особенно, если наблюдается некачественная звукоизоляция. Также соседи будут находится максимально близко.

В то же время отсутствие соседей по обе стороны секции может быть слабым местом. В таком случае владельцу придется потратить гораздо больше энергоресурсов.