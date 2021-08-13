Укрзализныця будет сотрудничать с Deutsche Bahn

Укрзализныця заключила договор с немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting, она будет консультировать УЗ по подготовке инвестплана для формирования новой системы энергоменеджмента, для этого ЕБРР предоставил 370 тысяч евро гранта, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил и.о. председателя правления Александр Камишин.

Так, Укрзализныця должна сформировать инвестиционный план энергоэффективности в соответствии с обязательствами в рамках сотрудничества с ЕБРР по проекту электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка.

Камишин отметил, что соглашение уже подписали и вскоре планируют начать сотрудничество с консультантом DB. Согласно договору, консультант DB Engineering & Consulting GmbH должен в течение 1,5 года подготовить инвестиционный план энергоэффективности с определением приоритетных мероприятий.

Также будут разработаны рекомендации и дорожная карта по получению сертификата ISO 50001 и представлена новая система энергоменеджмента Укрзализныци.

Для реализации договора специальный фонд акционеров ЕБРР (СФА) согласился предоставить Укрзализныце безвозвратный грант в сумме около 370 тыс. евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

Консорциум DB Engineering & Consulting GmbH определены консультантом Укрзализныци по результатам тендерной закупки по правилам и процедурам ЕБРР. Министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал возможность дальнейшего привлечения DB в управленческие процессы УЗ.