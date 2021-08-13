Озвучены зарплаты чиновников в министерствах

Среди всех министерств в Украине самая большая средняя зарплата в 2020 году была в Минцифры, там она составляла 47,434 грн, сообщает Обозреватель.

Вторым по уровню заработной платы идет Минфин – 27,559 грн, а после него идет Министерство здравоохранения – 27,333 грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики. При этом самая низка зарплата была в Министерстве молодежи и спорта Украины – 8,052 грн.

В Минобороны и МИД платили чуть больше – 9,254 и 9,387 грн соответственно. Так, среди органов исполнительной власти первой идет Запорожская – 66,206 грн. Далее по уровню зарплаты расположились Кировоградская – 32,917 грн, а также Полтавская – 32,115 грн ОГА.

Наименьшая зарплата у КГГА – всего 5,096 грн. Более высокая у Тернопольской РГА Тернопольской области (6,010 грн) и Коломыйской РГА Ивано-Франковской области (8,855 грн).