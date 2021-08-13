В Молдове направили в суд дело о похищении украинского судьи Чауса

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS) Молдавии завершила уголовное расследование и направила в суд дело по обвинению гражданина Молдовы в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле этого года, сообщает Укринформ.

По информации ведомства, обвиняемому 30 лет, он проходил военную службу в национальных спецподразделениях. Сообщается, что он работал в Украине охранником, когда в феврале был завербован группой людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности.

В прокуратуре отмечают, что по возвращении в Молдову человек собрал дополнительную информацию о месте проживания, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса, которую передал заказчикам.

Кроме того, по инициативе организаторов он арендовал несколько объектов собственности, купил три транспортных средства и предоставил их лицам, совершившим преступление.

По данным прокуратуры, лица, с которыми работал обвиняемый, прибыли из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе, для похищения двух человек одновременно (бывшего судьи и его охранника) и чтобы помешать преследованию.

Сообщается, что обвиняемый содержался под стражей с мая 2021, а недавно заключил соглашение о признании вины и сотрудничестве со следствием, после чего был помещен под домашний арест под надзором полиции с применением ряда ограничительных мер.

Как отмечается, это дело было отделено от основного, которое касается других дополнительных материалов, по которым ведется расследование.

Согласно уголовному законодательству Республики Молдова, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.