Хакер Poly Network отказался от вознаграждения за возврат средств
Разработчики китайского межсетевого протокола Poly Network предложили похитившему у них $611 млн хакеру $500 000 вознаграждения за возврат средств. Взломщик от награды отказался, сообщает ForkLog.
Об этом заявил основатель аналитической компании Elliptic Том Робинсон.
В своем обращении представители Poly Network поблагодарили хакера за «помощь в улучшении безопасности проекта» и выразили надежду, что он внесет свой вклад в дальнейшее развитие блокчейна.
Взломщик не принял вознаграждение компании, однако запросил пожертвования от широкой публики за то, что поступает правильно.
На момент написания на кошелек хакера поступило $4780 в различных токенах.
Напомним, 10 августа межсетевой протокол Poly Network подвергся крупнейшей в истории индустрии атаке на блокчейны Ethereum, Binance Smart Chain и Polygon. Совокупный ущерб составил $611 млн в различных криптовалютах. Часть похищенных средств в USDT удалось заблокировать.