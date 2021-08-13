Хакер Poly Network отказался от вознаграждения за возврат средств

Разработчики китайского межсетевого протокола Poly Network предложили похитившему у них $611 млн хакеру $500 000 вознаграждения за возврат средств. Взломщик от награды отказался, сообщает ForkLog.

Об этом заявил основатель аналитической компании Elliptic Том Робинсон.

The Poly Network hacker is now saying that they were offered a $500k bounty to return the stolen assets - but that they will not be claiming it pic.twitter.com/Dqp2ZhSO47 — Tom Robinson (@tomrobin) August 12, 2021

В своем обращении представители Poly Network поблагодарили хакера за «помощь в улучшении безопасности проекта» и выразили надежду, что он внесет свой вклад в дальнейшее развитие блокчейна.

Взломщик не принял вознаграждение компании, однако запросил пожертвования от широкой публики за то, что поступает правильно.

На момент написания на кошелек хакера поступило $4780 в различных токенах.

Напомним, 10 августа межсетевой протокол Poly Network подвергся крупнейшей в истории индустрии атаке на блокчейны Ethereum, Binance Smart Chain и Polygon. Совокупный ущерб составил $611 млн в различных криптовалютах. Часть похищенных средств в USDT удалось заблокировать.