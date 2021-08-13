"Шахтер" отказался продавать легионера в английский гранд

"Шахтер" отказал "Тоттенхэму" в трансфере правого защитника Додо. Английский гранд предложил 20 миллионов евро за 22-летнего бразильского футболиста, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщило издание Globo Esporte. Несмотря на такой ответ "горняков", переговоры о возможном переходе легионера в лондонский клуб продолжаются.

Отмечается, что ранее "Шахтер" отказался продавать Додо "Баварии" за 25 миллионов евро. Стоимость бразильца по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 20 миллионов, а его контракт действует до лета 2025 года.

Стоимость Додо оценивается в 20 миллионов евро. Источник: ФК "Шахтер"

Напомним, что защитник пополнил состав "горняков" зимой 2018-го из "Куритибы" за 2 миллиона евро. Сезон 2018/19 он провел в аренде в португальской "Витории Гимарайнш".

За "Шахтер" Додо отыграл 76 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.

Отметим, что в последнее время бразилец является твердым игроком основного состава "горняков". Он отыграл все 450 минут в пяти матчах, сыгранных донецким клубом на старте нынешнего сезона.