Кардиолог рассказал, что нужно делать при пониженном давлении
Давление ниже отметки в 90/60 мм ртутного столба называется пониженным и говорит про гипотонию. При таком состоянии ощущаются слабость, высокая утомляемость, легкое головокружение, головная боль, снижена концентрация внимания, нарушена память, сообщает Вона.
Кардиолог Ольга Кардишова рассказала, как быстро привести себя в чувство.
Существует два типа гипотонии:
Обязательно вызывайте скорую, если у вас острая артериальная гипотензия (резкое падение давления) бледная кожа, слабый или учащенный пульс, быстрое поверхностное дыхание и спутанность сознания.
Как быстро поднять давление:
- Прилягте и поднимите ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоснабжение мозга.
- Сядьте, опустите голову как можно ниже между коленями. Затем выпейте два стакана воды, чтобы устранить обезвоживание.
- Сделайте несколько легких вдохов смесью масел розмарина и камфары.
- Съешьте что-то соленое. Например, кусочек селедки, маринованный огурец и т. Д. Правда, нельзя постоянно применять этот способ. Иначе избыток соли может привести к сердечной недостаточности.
- Оденьте компрессионные гольфы. Они уменьшат припухлость в венах и дадут импульс движения крови по сосудам в другие органы.
- Выпейте кофе. Кофеин мягко повысит артериальное давление.
Что нужно делать при пониженном давлении
Чтобы привести организм в тонус, необходимо около месяца до еды принимать по 100 мл 3 раза в день следующие отвары: из плодов шиповника, красной рябины, плодов и листьев черной смородины, корня цикория, корня одуванчика лекарственного. Для приготовления напитка необходимо взять 2 ст. л. смеси и залить ее 400 мл кипятка. Оставить завариваться на 4 часа.