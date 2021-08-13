В Латвии задержаны сотрудники больницы за имитацию вакцинации

Полиция Латвии задержала семь человек по подозрению в даче взятки врачу и имитацию вакцинации от коронавируса за материальное вознаграждение, сообщает Европейская правда.

В настоящее время полиция начала три уголовных дела. Первое задержание было проведено 21 июля: к врачу одного из медицинских учреждений обратился человек (государственное должностное лицо), который хотел через взятку получить сертификат о получении второй дозы вакцины, но при этом не делать прививку.

Через два дня полиция задержала еще трех женщин, среди которых оказалась и медсестра центра вакцинации: за определенную плату они помогали имитировать вакцинацию, выдавая сертификат о вакцинации против Covid-19.

Согласно распределенным в группе ролям, две женщины искали клиентов, а третья проводила "вакцинацию". В ходе обысков у них изъяли около 10 000 евро наличными, а также движимое имущество. Установлено, что группа вела "черную" бухгалтерию. По версии следствия, клиентами этой группы стали более 200 человек. Сертификат обходился клиенту в 200-400 евро.

Третье задержание было проведено 11 августа. Среди трех задержанных также оказалась медсестра одного из медучреждений Рижского региона.

Глава полиции призвал всех жителей Латвии, которые за деньги приобрели сертификаты о вакцинации, однако не получили прививки, добровольно обратиться в правоохранительные органы, чтобы избежать уголовной ответственности.

Подобные действия медицинских работников квалифицируются как подделка документов, за что предусмотрена уголовная ответственность - принудительные работы, штраф или лишение свободы на срок до года.

Если же такие действия совершаются в корыстных целях, может применяться тюремное заключение на срок до четырех лет.