В Украине на борьбу с COVID-19 потратили 29 млрд гривен

За 7 месяцев 2021 года расходы из государственного бюджета на борьбу с COVID-19 составили 29 млрд гривен. В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд гривен.﻿ Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы, средства потрачены на такие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 11,7 млрд грн;

на закупку вакцин от COVID-19 - 9,2 млрд грн;

на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 15,5 млн грн;

на обеспечение больниц кислородом - 0,6 млрд грн;

на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн;

на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") - 0,8 млрд грн;

на выплату пособия по безработице - 1,1 млрд грн;

на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,75 млрд гривен.

Александр Белоус