Тревожного сигнала нет: в "СН" прокомментировали визит Меркель в РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным. Что это значит для Украины, рассказал народный депутат из "Слуги народа", первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС Вадим Галайчук, сообщает Украина 24.

"Мы понимаем, насколько важную роль играет Германия в процессе принятия решений в Европе и мире. Поэтому то, что прошло уже немного больше месяца после последней встречи Владимира Зеленского с госпожой Меркель, и она снова едет в Украину — это очень хороший сигнал в плане того, насколько важен украинский вопрос не только в двусторонних немецко-украинских отношениях, а в европейской политике в целом.

Конечно, вопрос безопасности — это вопрос номер один, вопрос "Северного потока-2" является чрезвычайно важным. Украина четко артикулировала все наши предостережения, которые касаются начала его работы, и особое внимание будет уделяться этим вопросам", — сказал он.

Депутат ответил, несет ли в себе риски для Украины то, что Меркель сначала поговорит с Путиным.

"График президента, канцлера — это сложный процесс. Я не вижу проблемы в порядке проведения встреч. Больше всего важно то, какими будут результаты, каких конкретных договоренностей в вопросах, которые для нас являются самыми важными, мы достигнем.

Так что лично я не вижу тревожного сигнала для Украины из-за того, что Меркель сначала поговорит с Путиным, а потом с нами. Возможно, наоборот — мы будем знать больше о позиции Кремля. Я уверен, что Меркель донесет определенные месседжи, чтобы самый важный для европейского континента вопрос безопасности и нарушений международного законодательства Россией начал решаться в том русле, в котором это предлагает делать Украина" , — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

13 августа стало известно, что Меркель перед поездкой в Киев посетит Россию — этот визит запланирован на 20 августа.