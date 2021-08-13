Польша перепродаст Украине COVID-вакцину с коротким сроком годности

Власти Польши перепродадут Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, у которой будет короткий срок годности, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска с ссылкой на RMF FM.

По его словам, первую партию — более 650 тысяч доз — отправят уже в этом месяце.

"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч. Всего мы планируем перепродать — 1,2 миллиона" , — сказал он.

Напомним, Греция решила предоставить Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Также Украина завершает переговоры с Германией о получении 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую в июле 2021 года пообещала канцлер Ангела Меркель.