МакSим выписывают из больницы

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), которую ранее госпитализировали с пневмонией, выписывают из больницы. Теперь артистка продолжит лечение дома под профессиональным наблюдением, сообщает Обозреватель.

Как рассказала менеджер знаменитости, звезда очень хочет обнять своих детей, так как думала, что уже не сможет это сделать.

По словам представительницы МакSим, теперь она продолжит лечение на дому. Кроме того, с артисткой на дому будет профессиональная помощь, чтобы она скорее восстановилась.