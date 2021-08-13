В Киеве хотят организовать кемпинг для автотуристов

Киевские чиновники изучают возможность обустройства кемпинга международного образца, сообщает 24 Канал.

В столице определяют потенциальную территорию, где можно обустроить муниципальный кемпинг. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"Мы должны исправить то, что Украины нет на большинстве карт Европы для кемперов. Наш потенциал для развития международного туризма почти не используется. Иностранные радары фиксируют всего 32 кемпинга в Украине, и ни один из них не соответствует пакету требований для таких зон отдыха", – отметил Константин Усов.

Как рассказал заместитель председателя КГГА, локация для современного кемпинга должна располагаться в 10-15 минутах езды общественным транспортом от центра Киева. Сам кемпинг не должен иметь стационарных сооружений и фундаментов, допускается использование только временных конструкций и материалов.

"По европейским туристическим стандартам, в современном кемпинге должны быть отдельные места для кемпера, отделены зеленым забором. Общая зона должна быть оборудована точками подключения к электричеству и питьевой воды и палаточными местами для туристов без авто", – пояснил Константин Усов.

В Киеве первые кемпинги появились в конце 1970-х годов в рамках подготовки к "Олимпиаде-80". Во время Евро-2012 функционировал временный кемпинг для футбольных фанатов на Трухановом острове. При этом, путешествие на автомобилях-домах сегодня является одним из крупнейших увлечений европейских путешественников.

В 44 странах есть 10,8 млн мест для ночлега – на более чем 23 тысячах специально оборудованных кемпингах. Это самая большая туристическая сеть Европы. Только в Германии ежегодно путешествует 5,2 млн туристов на кемперах, а еще 1,1 млн приезжает из-за рубежа. Для сравнения – в обычных отелях всего 8,7 млн мест.