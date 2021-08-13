Стало известно, какие области в Украине лидируют по охвату вакцинации

В Украине лидером по охвату прививками от коронавируса взрослого населения стал Киев, сообщает Depo.ua.

В столице провакцинированы по крайней мере одной дозой почти 667 тыс. жителей, а двумя дозами — 395 тыс.

Стоит добавить, что Киевская область также входит в пятерку лидеров по вакцинации.

Отметим, что далее следуют Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

Самые низкие показатели охвата в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.