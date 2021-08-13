Прогноз на выходные: украинцев ждет комфортная погода

Ближайшие выходные, 14 и 15 августа, порадуют украинцев отличной погодой. Будет и не холодно, и не жарко, сообщает УНИАН.

Ожидается сухая немного облачная погода﻿, лишь в воскресенье слегка может покапать в Черниговской области и на востоке страны.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем - до +30°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +29°, почти безоблачно. В воскресенье ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Виннице в субботу будет немного облачно. Температура воздуха +14°...+27°. В воскресенье температура будет +16°...+29°, почти безоблачно.

В субботу в Одессе будет почти безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +19°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье температура составит +16°...+30°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +16°...+24°. В воскресенье - облачно с прояснениями, гроза, +16°...+24°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода и сплошная облачность, температура ночью +18°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +26°, пасмурно, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +16, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +17°, днем +28°.