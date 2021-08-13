Взрыв автобуса в Воронеже: число погибших увеличилось

55-летняя пострадавшая от взрыва автобуса в российском Воронеже умерла в больнице. Таким образом, количество жертв в результате инцидента составило уже два человека, сообщает Деловая столица.

Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил на своем канале в Telegram.

"Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позже подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду" , — написал он.

Всего при взрыве автобуса пострадали 19 человек. В больницу забрали 14 человек, четырем после оказания медпомощи госпитализация не понадобилась, один человек умер сразу.

В правоохранительных органах РФ сообщают, что пока основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства или внесения изменений в его конструкцию. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не обнаружено. Предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

Гусев поручил проверить весь подвижной состав транспортных предприятий. Угрозы не найдено. Сейчас в Воронеже штатно работают 800 автобусов. Улицу Кольцовскю привели в порядок, движение там восстановлено.

Губернатор прервал отпуск для контроля за ситуацией и возложил цветы в память о погибших на месте взрыва.

фото t.me/gusev_36

Напомним, в российском Воронеже в четверг, 12 августа, в маршрутке произошел взрыв, в результате чего пострадали по меньшей мере 14 человек.

Позже российские СМИ сообщили, что по данным следствия, причиной взрыва автобуса в российском Воронеже стал газовый баллон, который везла одна из пассажирок.