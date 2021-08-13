В Украине задержали гражданина Турции, который подозревается в убийстве на родине

Сотрудники Департамента миграционной полиции обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства, сообщает НПУ.

В то же время полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства. Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения.

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